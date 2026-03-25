В Госдуме предложили запретить направлять штрафы бывшему владельцу машины

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владимир Плякин, Георгий Арапов и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили установить запрет на автоматическое направление штрафов бывшему владельцу машины в течение установленного 10-дневного срока после её продажи.
Соответствующее обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева имеется в распоряжении РИА Новости.
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство, предусматривающих: запрет на автоматическое направление штрафов бывшему владельцу в течение установленного 10-дневного срока после заключения договора купли-продажи», — сказано в документе.
Документом также предусматривается возможность фиксации факта отчуждения транспортного средства в день подписания договора через «Госуслуги» или информационную систему МВД России, а также возможность автоматической приостановки направления штрафов прежнему владельцу с момента подачи уведомления о продаже до завершения перерегистрации.
По мнению авторов, реализация данных мер позволит снизить административную нагрузку на добросовестных граждан и сократить количество жалоб и судебных споров.
Депутаты напомнили, что в настоящее время после заключения договора купли-продажи транспортного средства новый собственник обязан зарегистрировать автомобиль в течение 10 дней, а до внесения изменений в регистрационные данные сведения о владельце в государственных реестрах остаются прежними, в связи с чем штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные средствами автоматической фиксации, продолжают направляться бывшему собственнику.
«На практике это приводит к многочисленным случаям, когда бывший владелец транспортного средства вынужден оспаривать штрафы, совершённые уже после продажи автомобиля», — добавили они.
Парламентарии отметили, что несмотря на возможность подачи заявления о прекращении регистрации или представления договора купли-продажи в качестве доказательства, процедура обжалования требует времени и затрат.
Кроме того, по их словам, в период между заключением договора и регистрацией автомобиля новым владельцем существует риск злоупотреблений, когда бывший собственник фактически лишён возможности оперативно предотвратить начисление штрафов.