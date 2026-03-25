СМИ узнали, кто из десантников США отправится на Ближний Восток

Пентагон начинает перебрасывать к Ирану элитные подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии США. Аналитики и западные СМИ прогнозируют вероятное начало масштабной наземной операции, ключевой целью которой может стать захват острова Харк.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Army

США усиливают военную активность на Ближнем Востоке и готовят к передислокации подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии. О вероятной подготовке масштабной высадки наземных сил пишет телеграм-канал «Ориентарь».

По данным канала, за последние 10 дней в сторону Израиля и Иордании было зафиксировано свыше 50 рейсов тяжелых транспортных самолетов С-17. Пунктами вылета авиации стали базы Хантер, Форт-Либерти и Макчорд — основные места базирования 82-й воздушно-десантной дивизии и подразделений спецназа, включая оперативную группу «Дельта» и 75-й полк рейнджеров.

Эксперты отмечают, что подобные маневры могут быть частью подготовки к наземной операции. Если амфибийно-десантные группы будут задействованы в районе Бендер-Аббаса и Ормузского пролива, то части 82-й дивизии и силы специальных операций могут сосредоточиться на направлении острова Харк, а также на иракской границе. Подобная демонстрация военной мощи может преследовать две цели: оценить реакцию американского общества и оказать дополнительное психологическое давление на Тегеран.

Как уточняет телеканал CNN, в ближайшие дни на Ближний Восток будут направлены около 1000 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США, включая штаб соединения во главе с командиром дивизии генерал-майором Брэндоном Тегтмейером и батальон сил быстрого реагирования (IRF).

Согласно данным The New York Times, общая численность перебрасываемых десантников может достигать 2000 человек, соответствующий приказ Пентагона уже отдан. В качестве одной из вероятных тактических задач рассматривается захват острова Харк — главного нефтяного терминала Ирана. По плану командования, первыми на остров должны высадиться морские пехотинцы для ремонта поврежденного аэродрома, после чего на остров будут высажены основные силы 82-й дивизии.

