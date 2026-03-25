В Подмосковье завершают ремонт корпуса лицея в городе Протвино

Работы по модернизации второго корпуса лицея в городе Протвино близятся к завершению, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Ремонт проводят при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Стены в зданиях начальной и старшей школы почти полностью окрашены, сейчас мастера готовятся к установке подвесных потолков. В пищеблоке обустроили дополнительный эвакуационный выход. Еще там смонтируют вентиляцию. А в актовом и спортивном залах специалисты прокладывают кабель под светильники. Завершить все работы планируют в третьем квартале 2026 года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.