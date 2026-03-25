В Марий Эл отремонтируют Музей Воинской славы имени Н. П. Мотовилова

Музей Воинской славы им. Н. П. Мотовилова в поселке Оршанка Республики Марий Эл модернизируют при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Оршанского муниципального района.
В ходе работ там обновят фасад, кровлю и крыльцо, смонтируют вентиляцию, сети электроснабжения, отопления и водоотведения. Также специалисты установят системы видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализаций. Завершить ремонт планируют в августе 2026 года.
Музей станет более привлекательным для туристов. В нем расширят возможности для обустройства различных экспозиций, создадут современные пространства для экскурсий и образовательных мероприятий.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.