В Махачкале появится современный Дом молодежи

Дом молодежи обустроят в Махачкале в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации главы Республики Дагестан.
Подчеркивается, что сейчас Махачкала — единственная столица в Северо-Кавказском федеральном округе, не имеющая собственной инфраструктуры для работы с молодежью. Новое учреждение станет многофункциональным пространством для культурно-развлекательных и образовательных программ.
«Для нас большая радость, что в Махачкале наконец появится собственный Дом молодежи. Это пространство создается для самых активных, творческих и целеустремленных ребят. Уверен, новая площадка станет точкой притяжения и местом рождения множества интересных инициатив», — отметил министр по делам молодежи Республики Дагестан Камил Саидов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.