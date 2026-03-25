В чеченском вузе разработали систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов

ГРОЗНЫЙ, 25 марта. /ТАСС/. Систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов разработали и сертифицировали студенты Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Главным преимуществом разработки является использование принципа триангуляции. В отличие от стандартных детекторов, которые фиксируют только наличие сигнала, система ГГНТУ позволяет определять примерное местоположение источника. Для этого несколько устройств, разнесенных по периметру, фиксируют сигнал; тревога срабатывает только при подтверждении цели минимум двумя детекторами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что автор проекта завершил разработку второй версии детектора, которая уже прошла полевые испытания и получила сертификат соответствия. В настоящее время команда завершает работу над третьей модификацией устройства.
«После сборки корпуса и финальных тестирований команда планирует вывод продукта на рынок. Проект изначально ориентирован на импортозамещение и создание доступных средств защиты критической инфраструктуры и гражданских объектов», — рассказали в вузе.