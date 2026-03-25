В сахалинском поселке Тымовское модернизируют библиотеку

Там появятся детская зона и пространство для семейных мероприятий.

Центральную районную библиотеку в поселке Тымовское Сахалинской области модернизируют при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Тымовской централизованнойбиблиотечной системе.

В планах выполнить перепланировку и косметический ремонт помещений. Там предусмотрено организовать различные функциональные зоны, в том числе уголок для чтения, интерактивную детскую зону, пространство для семейных мероприятий и творческих мастер-классов. Также в библиотеку закупят новую мебель и литературу, современное оборудование.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.