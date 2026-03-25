В Москве построят 10 медицинских учреждений

Специалисты возведут в столице 10 объектов в сфере здравоохранения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Создание современных социально значимых учреждений соответствует целям «Инфраструктура для жизни».
Общая площадь объектов составит свыше 178 тыс. кв. м. Их строительство позволит улучшить медицинское обслуживание жителей районов Новогиреево, Котловка, Тропарево-Никулино, Текстильщики, Вороново, Покровское-Стрешнево, Перово и других.
В частности, в Головинском районе появится поликлиника, рассчитанная на 750 посещений в смену. В ней оборудуют кабинеты дежурного врача и других специалистов, приема анализов и вакцинации, а также пространства для пациентов с ОРВИ. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. А на месте старого корпуса № 9 детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках возведут центр нейрореабилитации и ортопедии.
«Самый крупный объект здравоохранения из тех, что сейчас проектируют в столице, — новый корпус городской клинической больницы имени Демихова. Он станет одним из ведущих многопрофильных медицинских центров. Здесь будет установлено новейшее оборудование, для пациентов и персонала создадут комфортные условия», — отметил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.