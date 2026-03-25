В Дагестане ремонт участка трассы Кизилюрт — Костек завершат осенью

Ремонт участка трассы Кизилюрт — Костек с 0-го по 10-й км на территории Дагестана завершат в этом году, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. Его обновляют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Напомним, что в прошлом году специалисты уже ввели в эксплуатацию 3 км отремонтированной проезжей части. Выполнить все работы на оставшемся отрезке длиной 7 км планируется до конца октября.
В частности, предстоит усилить основание проезжей части, восстановить асфальтовое покрытие, привести в порядок обочины, кюветы и систему водоотведения. Также на объекте обновят остановки общественного транспорта, установят ограждения, дорожные знаки и нанесут разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.