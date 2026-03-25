В ауле Чур Ставропольского края построят фельдшерско-акушерский пункт

Качественную медицинскую помощь там смогут получать около 700 человек.

Источник: Национальные проекты России

Современный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) появится в этом году на территории аула Чур Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. Учреждение построят при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новое учреждение позволит жителям получать качественную медицинскую помощь не покидая аул. В общей сложности в модульном ФАПе будут обслуживать около 700 человек.

«Благодаря участию Ставрополья в нацпроекте в [Туркменском] округе планомерно развивается сфера здравоохранения. В рамках модернизации первичного звена здравоохранения уже построили четыре участковые больницы, одну врачебную амбулаторию и семь фельдшерско-акушерских пунктов. Капитально отремонтировали районную поликлинику, стоматологическую поликлинику, педиатрический корпус и часть лечебного корпуса райбольницы. Закуплено 15 автомобилей», — отметил глава Туркменского округа Сергей Козырь.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.