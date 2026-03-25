В Амурской области отремонтируют мост через реку Завитую

Мост через реку Завитую, расположенный на трассе Благовещенск — Гомелевка, отремонтируют в Амурской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Чтобы минимизировать неудобства для водителей, на переправе организуют реверсивное движение. В ходе работ специалисты отремонтируют пролетные строения и опоры, обновят асфальт на проезжей части и подходах. Полностью завершить модернизацию моста рассчитывают к концу сентября следующего года.
«Модернизацию одной из самых востребованных и загруженных транзитных трасс области проводим комплексно. Уделяем внимание ремонту не только дорожного покрытия, но и мостовых сооружений. Так, за последние несколько лет в нормативное состояние привели более 120 километров дороги Благовещенск — Гомелевка и пять мостовых сооружений. В этом году уделим внимание участкам трассы и мостовым сооружениям в Михайловском и Бурейском округе. В целом завершить обновление региональной трассы и прилегающих к ней мостов рассчитываем к 2030 году», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Александр Зеленин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.