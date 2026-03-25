Золотые обезьяны приедут в московский зоопарк из Китая

Золотые обезьяны приедут в московский зоопарк из Китая, рассказала Акулова.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Золотые обезьяны приедут в московский зоопарк из Китая, рассказала в интервью aif.ru директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«На данный момент мы работаем над тем, чтобы к нам прибыли золотые обезьяны», — сообщила Акулова.

По её словам, в мае было подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве между Россией и Китаем, в том числе в области природоохранных программ.

«Мы уже договорились о стажировке наших специалистов, и нам даже показали этих обезьян, которые приедут к нам», — отметила директор Московского зоопарка.

Золотая обезьяна или рокселланов ринопитек — вид китайских обезьян, обитающих в горных лесах центрального Китая. Их отличает оранжево-золотистая шерсть, бледно-голубая мордочка и курносый нос. Вид находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу.