Создан ультразвуковой браслет, позволяющий человеку управлять руками робота

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Американские физики разработали браслет, который отслеживает движения пальцев и суставов кистей рук пользователя при помощи импульсов ультразвука и заставляет робота повторять эти действия. Данный гаджет улучшит контроль людей над мелкой моторикой роботов, а также позволит создать ИИ-алгоритмы для управления движением робо-рук, сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).
«Данный подход уже сейчас можно применять для отслеживания движения рук в системах виртуальной и дополненной реальности. Кроме того, его можно использовать для выработки огромного количества данных для тренировки алгоритмов, управляющих работой человекоподобных роботов, обладающих высоким уровнем ловкости», — заявил профессор MIT Чжао Сюаньхэ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают профессор Чжао Сюаньхэ и его коллеги, человеческая кисть содержит в себе 34 мышцы, 27 суставов и более ста связок, а наши пальцы при этом обладают 22 степенями свободы. Это позволяет человеку брать в руки и манипулировать мелкими предметами, писать и совершать другие точные движения, недоступные даже самым совершенным человекоподобным роботам в силу высокой сложности расчетов, необходимых для совершения этих действий.
В последние годы инженеры пытаются решить эту проблему при помощи продвинутых систем ИИ, способных извлекать математические закономерности, связанные с движением конечностей тела человека, из данных акселерометров и прочих датчиков, прикрепленных к разным частям руки добровольцев. Для кистей подобные сведения получить очень сложно, что ограничивает развитие ИИ-алгоритмов, заставляющих робота повторять движения рук человека.
Физики из MIT сделали большой шаг к решению этой проблемы, встроив набор ультразвуковых датчиков и специальную управляющую электронику в браслет, который крепится к кисти человека и отслеживает при помощи импульсов ультразвука перемены в положении пальцев, запястья и других частей кисти. Эти данные обрабатываются при помощи специального ИИ-алгоритма, который преобразует ультразвуковые сигналы в понятные роботу команды.
Первые опыты с этим гаджетом показали, что он позволяет добровольцам успешно совершать даже очень сложные движения при помощи робо-рук, в том числе брать в руки ножницы, ручку, карандаш, говорить языком жестов, захватывать и переносить мелкие предметы, играть на пианино и совершать другие действия, обычно недоступные роботам. В перспективе, данная разработка улучшит контроль человека над движениями роботов, а также ускорит обучение новых ИИ-алгоритмов для управления антропоморфными машинами, подытожили физики.