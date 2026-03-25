Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт предупредил об опасности использования непроверенного VPN

Эксперт Мясоедов: использование непроверенного VPN опасно для телефона.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Использование непроверенного VPN-сервиса может создать риски для сохранности персональных данных и привести перегреву телефона, заявил эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

Ранее в интервью РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал о том, что бесплатные VPN-сервисы не обеспечивают заявленный уровень безопасности и могут собирать данные о пользователях.

«Использование программы из недостоверных источников может вызвать перегрев телефона и создать дополнительные киберриски в случае использования запрещенных сервисов», — сказал порталу NEWS.ru Мясоедов.

Он добавил, что программы, скачиваемые людьми ради обхода ограничений, могут привести к утечке персональных данных и попаданию в телефон вредоносных вирусов. Эксперт подчеркнул, что приложение, запрашивая ресурсы в фоновом режиме, вызывает ускоренную разрядку и утечку информации.