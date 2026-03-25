В Балахне Нижегородской области прошел промышленный форум для подростков

Около 100 школьников приняли участие в заключительном муниципальном форуме «Взлет. Промышленный старт», который прошел в городе Балахне Нижегородской области. Мероприятие было организовано по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Участниками форума стали ученики 8−11-х классов и учащиеся колледжей. Всего было сформировано 14 команд по 7−8 человек. Ранее подобные мероприятия прошли в Чкаловске, Арзамасе, Навашине, Дзержинске, Выксе, Павлове, Городце и Семёнове.
«Форум в Балахне подводит итог выездной части проекта “Взлет. Промышленный старт” и предшествует финальному мероприятию в Нижнем Новгороде. За шесть месяцев к программе присоединились девять муниципалитетов, более тысячи школьников и студентов. Участники познакомились с работой более 70 предприятий разных отраслей. Самые сильные команды каждого округа представят свои проекты в финале», — прокомментировал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Программа муниципального форума проходила в два этапа: сначала участники ознакомились с работой промышленных предприятий Балахны, а затем представили свое видение компаний в виде презентаций и видеороликов. В проектах ребята показали особенности производств, их историю и возможные карьерные траектории. Презентации оценивала конкурсная комиссия.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.