США пообещали запустить к Марсу корабль с ядерным ракетным двигателем

NASA наконец анонсировало то, чего от агентства ждали больше полувека, — полет ядерного корабля на Марс. Старт запланирован не на далекое будущее, а на конец 2028 года, причем все необходимые для этого технологии уже готовы, а некоторые уже воплощены в металле. Ядерный корабль сбросит на Марс груз из трех вертолетов, которые будут искать в грунте воду с помощью радаров, а сам продолжит исследовательский полет по Солнечной системе. О том, действительно ли NASA решилось на технологический прорыв и в чем смысл ядерной марсианской миссии, — в материале «Газеты.Ru».