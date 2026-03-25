На Белгородчине за год 13 пенсионеров и инвалидов обрели «приемные семьи»

Специалисты комплексных центров социального обслуживания населения Белгородской области в 2025 году нашли «приемные семьи» для 13 пенсионеров и людей с инвалидностью. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве общественных коммуникаций региона.
Технология «Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» направлена на жизнеустройство одинокого или одиноко проживающего гражданина пожилого возраста или инвалида в семью человека, не являющегося ему родственником. «Приемная семья» принимает на себя обязательства по содержанию и обеспечению подопечного необходимым уходом, питанием, лекарственными средствами, предметами повседневного спроса, оказанию доврачебной медицинской помощи, организует общий быт и досуг.
Обязательным условием является заключение трехстороннего договора, в котором подробно прописаны порядок организации приемной семьи, права и обязанности сторон, условия расторжения договора. Уход за пожилым человеком или инвалидом осуществляет помощник, его оформляют в комплексном центре социального обслуживания населения на должность социального работника.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.