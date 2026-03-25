Жители Верхневолжья уже более 41 тысячи раз записались к врачу через MAX

Свыше 41 тысячи записей к врачу было оформлено через чат-бота «Мое здоровье. Тверская область» в национальном мессенджере MAX. Расширение доступа к оперативной медицинской помощи отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в аппарате правительства региона.
Чтобы начать пользоваться сервисом «Мое здоровье. Тверская область», необходимо зарегистрироваться в мессенджере MAX, перейти в чат-бот и запустить его. В главном меню чат-бота нужно выбрать пункт «Записаться к врачу», после чего ввести данные о себе: ФИО, СНИЛС, номер полиса ОМС, а далее выбрать медицинскую организацию и нужного врача. Чат-бот автоматически отобразит доступные для записи дату и время.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.