Жители Верхневолжья уже более 41 тысячи раз записались к врачу через MAX

Чтобы начать пользоваться сервисом «Мое здоровье. Тверская область», необходимо зарегистрироваться в мессенджере MAX, перейти в чат-бот и запустить его. В главном меню чат-бота нужно выбрать пункт «Записаться к врачу», после чего ввести данные о себе: ФИО, СНИЛС, номер полиса ОМС, а далее выбрать медицинскую организацию и нужного врача. Чат-бот автоматически отобразит доступные для записи дату и время.