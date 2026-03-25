В Ярославской области для ветеранов СВО открыли более 1,6 тысячи вакансий

Свыше 1,6 тыс. вакансий для ветеранов СВО доступно на территории Ярославской области, сообщил глава региона Михаил Евраев. Содействие занятости является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры».
«Ребята возвращаются домой, и наша задача — сделать все, чтобы они могли реализовать себя в мирной жизни. Мы сформировали банк вакансий. Предусмотрели компенсацию до 200 тысяч рублей работодателям за переоборудование рабочего места для бойцов с инвалидностью. Запустили обучение вождению по адаптивной программе в Рыбинске, теперь начинаем ее и в Ярославле», — подчеркнул Михаил Евраев.
По нацпроекту в 2026 году в регионе доступно более 200 образовательных программ для профессионального переобучения, около 50 из них предусмотрены для участников СВО. В частности, они могут пройти обучение по таким направлениям, как «1С-разработчик», «UI-дизайн веб-приложений и лендингов», «Аналитика данных с применением Excel», «Бухгалтер субъекта малого бизнеса».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.