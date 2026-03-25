В Архангельске построили котельную для нового жилого комплекса

Новая котельная для строящегося жилого комплекса появилась в Ломоносовском округе Архангельска, сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. Обустройство комфортной городской среды отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
По данным специалистов газораспределительной организации, для газификации нового жилого комплекса проложили 800 метров подземного газопровода и установили шкафной регуляторный пункт. Блочно-модульная котельная обеспечит автономную подачу отопления и горячего водоснабжения трем домам жилого комплекса, рассчитанного на тысячу квартир.
Как отметил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Дмитрий Поташев, высокая надежность автономной системы обеспечит комфортное проживание семей нового жилого комплекса. Она позволит оперативно регулировать параметры теплоносителя, гарантируя стабильное отопление и горячую воду даже в периоды пиковых нагрузок.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.