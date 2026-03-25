Ямал с начала года возместил расходы на проезд 350 детям участников СВО

Компенсация за оплату проезда в Ямало-Ненецком автономном округе с начала 2026 года была выделена для 350 детей участников СВО. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Семья», сообщили в департаменте социальной защиты населения региона.
Воспользоваться льготой можно один раз в год. Компенсация распространяется на несовершеннолетних детей и студентов-очников до 23 лет, не вступивших в брак. Также льготу могут получить неработающие взрослые, которые сопровождают детей. Размер выплаты составляет 30 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Подать заявление о возмещении расходов на проезд с территории региона и обратно в 2026 году можно до 25 февраля 2027-го. К нему необходимо приложить оригиналы проездных документов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.