В Ленобласти увеличился экспорт кормов и добавок для животных

Около 86,8 тыс. т кормов и кормовых добавок для животных было отправлено на экспорт из Ленинградской области и Санкт-Петербурга в феврале 2026 года, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщили в управлении пресс-службы главы и правительства области. Увеличение торговли с другими странами отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Импортерами продукции стали шесть стран, среди которых Грузия, Марокко и Таджикистан. Все партии были предварительно исследованы в аккредитованных испытательных лабораториях. Продукция полностью соответствует ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.