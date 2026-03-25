Единый ситуационный центр «Умный город» открыли в Нижнекамске

Там будут собирать и анализировать информацию с видеокамер, IP-домофонов и дашбордов в режиме реального времени.

Источник: Национальные проекты России

Открытие единого ситуационного центра «Умный город» прошло в Нижнекамске. Учреждение создали в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в исполнительном комитете Нижнекамского района Татарстана.

Центр расположен в здании исполкома муниципалитета. Там будут собирать и анализировать данные в режиме реального времени, включая информацию с видеокамер, IP-домофонов и информативных дашбордов платформы «Цифровой Нижнекамск».

«Мы изучаем опыт цифровизации городов, которые уже достигли серьезных успехов: Москвы, Московской области, Казани, Нижнего Новгорода. Все это вклад в создание комфортной городской среды для наших жителей», — отметил глава Нижнекамска Радмир Беляев.

Для популяризации работы центра и повышения цифровой грамотности населения планируется организация экскурсий для школьников, студентов и представителей старшего поколения. Также предусмотрено проведение дня открытых дверей. Во время него все желающие смогут познакомиться с работой центра.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.