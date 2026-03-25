В Салавате отремонтировали детскую художественную школу

Детскую художественную школу обновили в Салавате в Республике Башкортостан при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации городского округа.
В здании заменили кровлю, инженерные сети, оконные блоки, модернизировали фасад. Также полностью были преображены учебные кабинеты, коридоры, выставочные пространства.
В дальнейшем художественная школа получит новую мебель и методические материалы. Кроме того, в ней отремонтируют актовый зал, библиотеку, гардеробную и компьютерный класс. Торжественное открытие полностью укомплектованного учреждения состоится 1 сентября.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.