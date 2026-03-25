Создана методика ранней профилактики правонарушений у подростков

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали комплексную методическую программу, позволяющую предупредить правонарушения среди несовершеннолетних. Решение включает план занятий и материалы для педагогов, родителей и подростков, сообщила пресс-служба вуза.
Ранее президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России, прошедшем в марте, обратил внимание на то, что, по итогам 2025 года, впервые за длительное время наметился рост подростковой преступности. При этом доля особо тяжких и тяжких составов среди этих преступлений превысила 40%.
«Ученые ПНИПУ создали уникальную комплексную методическую программу ранней профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В отличие от существующих подходов, она объединяет диагностику, индивидуальную работу с подростком, консультирование родителей и готовые материалы для специалистов», — сообщили в вузе.
Объединение подходов.
Для создания программы авторы проанализировали существующие подходы профилактики девиантного поведения, применяемые как отечественными, так и зарубежными педагогами. На основе этих исследований они выделили основные причины подростковой преступности: особенности психики в этом возрасте, доверчивость к чужому мнению, негативное влияние окружения, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, отсутствие дополнительной занятости и бесконтрольное проведение времени в интернете или на улице. Это помогло определить, на какие именно аспекты должна воздействовать профилактика, уточнили в ПНИПУ.
«Методика, рассчитанная на 3−6 месяцев, включает не только план занятий и указания к применению, но и готовые материалы для подростков и педагогов, которые можно использовать в работе. Программа начинается с первичной диагностики, которую проводит социальный педагог или психолог в образовательных учреждениях. Диагностика помогает определить проблемы в семье, уровень агрессии, недоверия к людям, неуверенности в себе и особенности характера. Это позволяет выявить подростков, которые находятся в группе риска и нуждаются в профилактической работе», — сообщили в университете.
Работа с эмоциями и правовое просвещение.
Часть занятий, входящих в программу, посвящена работе с эмоциями с помощью разных техник для коррекции самооценки и снятия напряжения. Остальные блоки охватывают правовое просвещение, обучение поведению в конфликтах и профилактику употребления психоактивных веществ.
Предложенные учеными меры профилактики подростковой преступности также включают обязательную работу с родителями и их консультирование. Авторы подготовили комплект методических материалов для педагогов и единое пособие, включающее памятки для родителей, а также составили систему оценки эффективности работы с подростком.
«Программа уже принята к использованию комиссией по делам несовершеннолетних и включена в работу социальных педагогов школ в городе Лысьва. Предложенная нами методика успешно применяется в работе с подростками, состоящими на учете, и доступна для специалистов, занимающихся профилактикой правонарушений», — отметила Ксения Кондратьева, заведующая кафедрой общенаучных дисциплин ПНИПУ.