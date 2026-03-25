Технологические проекты из Прикамья вошли в число лучших на платформе НТИ

Список 60 перспективных проектов, созданных благодаря акселерационным программам платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) в 2025 году, пополнили 5 разработок из Пермского края, сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона. Поддержка инновационных компаний отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Так, в перечень вошла разработка «Арколл». Этот проект создан выпускниками акселерационной программы Пермского национального исследовательского политехнического университета. Данная разработка развивает технологию производства нативного коллагена для искусственной кожи и 3D-биопечати.
Также лучшими были признаны четыре проекта участников акселератора «Большая разведка». Они связаны с фотоникой, производством новых материалов и созданием импортозамещающих технологий.
В оргкомитете акселератора отметили, что попадание проектов в дайджест НТИ подтверждает высокую репутацию «Большой разведки» как лифта для технологических стартапов. Там добавили, что разработки уже готовы к внедрению на предприятиях и привлечению инвестиций. Новый сезон «Большой разведки» уже стартовал.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.