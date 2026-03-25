Чернышенко рассказал о создании более миллиона новых мест в школах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар — РИА Новости. Более одного миллиона новых мест было создано в школах России за последние 5−6 лет, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Что касается школ, то за последние 5−6 лет создали более одного миллиона новых мест. Была ликвидирована третья смена», — сказал Чернышенко в ходе пленарного заседания третьего окружного отчетно-программного форума «Единой России».
Он добавил, что ключевой стала флагманская программа капитального ремонта, которая была инициирована «Единой Россией» и поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.Читать дальше