Эксперт: почему ПВО Украины не справляется с атаками ВС РФ

Собеседник NEWS.ru обратил внимание, что сокращение производства ПВО Украины связано с происходящим на Ближнем Востоке. Он уточнил, что в настоящее время ракеты для западных комплексов, которые должны были поставлять ВСУ, направляются на войну с Ираном, что снижает боеспособность украинской стороны.
«Также здесь следует отметить, что немного изменилась тактика нашего командования, которое наносит удары по военным объектам на Украине иначе. Идет и модернизация наших комплексов, об этом даже начинают говорить европейские лидеры. Ракеты и беспилотники РФ стали намного эффективнее, чем были ранее», — добавил Марочко.
Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что эффективность американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые переданы на вооружение Украине, существенно упала. Он уточнил, что это произошло потому, что ВС РФ теперь использует усовершенствованные баллистические ракеты, способные корректировать территорию полета.