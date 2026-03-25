В Сургуте разработают модель для создания микрокапсул

Молодые ученые Сургутского государственного университета разрабатывают физико-математическую модель, позволяющую прогнозировать параметры микрокапсул с биологически активными веществами и подбирать их оптимальную дозировку. Исследование ведется в лаборатории «Микрофлюидные технологии» в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в департаменте образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Микрокапсулы с биологически активными веществами используются в различных областях. Например, в фармацевтике микрокапсулированные формы лекарств обеспечивают целенаправленную доставку действующих веществ, а в пищевой промышленности эта технология позволяет скрыть неприятный вкус и запах добавок, защитить их от разрушения при обработке.
Проект ученых связан с созданием микрокапсул из биополимерной смеси на основе альгината натрия, получаемого из морских водорослей. Специалисты управляют потоками жидкостей для получения частиц заданного размера и состава. По словам младшего научного сотрудника Александра Ашихмина, цель исследования — разработка модели создания микрокапсул с прогнозируемым результатом.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.