Более 2500 компаний Саратовской области сотрудничают с кадровыми центрами

Это на 46% больше, чем годом ранее.

Свыше 2,5 тыс. работодателей Саратовской области ищут сотрудников через территориальные кадровые центры, сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона. Содействие занятости является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры».

«В прошлом году перед региональным кадровым центром Саратовской области была поставлена задача выстроить системное взаимодействие с предприятиями и организациями для оперативного подбора сотрудников. Есть результат. В настоящее время с кадровыми центрами сотрудничает на 46% больше работодателей, чем в 2025 году», — отметил министр труда и социальной защиты региона Денис Давыдов.

Он напомнил, что в текущем году областной кадровый центр запустил новый проект — «Мастерские работодателей 360°». Это серия мероприятий для представителей компаний с участием экспертов по различным темам: от вопросов, связанных с налогообложением, до защиты и соблюдения прав работников. Подключиться к мероприятиям могут представители всех районов Саратовской области на базе кадровых центров, действующих в каждом муниципалитете.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.