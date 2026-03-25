В Сызрани появился центр медицинской реабилитации

Специализированное отделение медицинской реабилитации открылось в Сызрани Самарской области. Оно было создано в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в городской администрации.
Центр работает на базе Сызранской центральной городской и районной больницы. Он предназначен для пациентов, перенесших серьезные сосудистые заболевания, и людей с нарушением функций центральной нервной системы. Также в нем могут получить помощь ветераны СВО и члены их семей.
«Ранее в нашем регионе восстановительные центры для пациентов с сосудистыми заболеваниями действовали в Самаре и Тольятти. Теперь подобное отделение есть и у нас. Создан полноценный реабилитационный кластер со всем необходимым для поэтапного восстановления пациентов после инсультов и других сосудистых событий», — отметила главный врач Сызранской центральной городской и районной больницы Вера Лиходедова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.