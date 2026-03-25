В Ижевске состоялся Международный фестиваль циркового искусства

Международный фестиваль циркового искусства прошел в Ижевске 6−9 марта. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры Удмуртии.
В течение четырех дней 150 артистов из 12 стран мира демонстрировали свое мастерство. В фестивальной программе приняли участие гимнасты, акробаты, дрессировщики, жонглеры и клоуны из Китая, Танзании, Мексики, Японии, Аргентины, Колумбии, Португалии, Монголии, Испании, Франции, Белоруссии и России. Их представления посетили 12,8 тыс. человек.
Выступления артистов оценивало международное жюри, в состав которого вошли представители цирковой индустрии и шоу-бизнеса из разных стран. Также традиционно на фестивале работало детское жюри. В его состав вошли учащиеся школы креативных индустрий и воспитанники цирковой студии.
Бронзовыми призерами фестиваля стали групповой вольтиж из Республики Бурятии, испанский жонглер кубками Бруно Макаджи, а также воздушный дуэт на волосах «Убунту», представляющий Испанию и Колумбию. Серебро забрали акробаты на катушках из Танзании и участники из России — Салих Гаязов и Лючия Сухорукова, которая также получила награду детского жюри. Первое место заняли акробатический дуэт «За мечтой» из Китая, гимнастки «Селенге» из Монголии и клоунское трио «Без носков» из России.
