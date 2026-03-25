Умер актер Тихон Котрелев

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российский актер, сценарист и режиссер Тихон Котрелев, известный по работам в сериалах «Тихий Дон», «Хирург», «13 клиническая. Начало», скончался в возрасте 49 лет после продолжительной болезни, сообщил сын артиста Петр Котрелев.
«Сегодня умер мой любимый папочка, Тиша, Тихон Николаевич Котрелев. После долгой и сложной болезни. Ему было всего 49 лет. Замечательный, добрый, тонкий и невероятно любящий человек. Очень красивый и внешне и внутренне», — написал он в своих соцсетях.
Сын Котрелева после кончины отца призвал всех беречь друга друга. «Любой разговор может оказаться последним», — подчеркнул он.
Ранее СМИ сообщали, что актер не выходил на связь на протяжении нескольких дней. После его госпитализировали в психиатрическую больницу.