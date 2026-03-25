Творческий настрой: как в России делают культуру доступной для всех

Многие родители с ранних лет знакомят детей с искусством: вместе читают книги и слушают музыку, ходят в театры. Спектакли, литература и классическая музыка учат сопереживать, различать добро и зло, глубже понимать историю своей страны. Сделать искусство доступным для детей и молодежи — одна из задач нацпроекта «Семья».
На этой неделе люди творческих профессий отмечают два праздника: 25 марта — День работника культуры, а 27 марта — Всемирный день театра. Подробнее о том, как государство развивает культуру в стране и поддерживает творческие коллективы, — в нашем материале.
Выше всяких ожиданий.
По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, в 2025 году на спектаклях, выставках, концертах и других культурных мероприятиях в России побывало значительно больше людей, чем ожидалось.13 миллионов молодых людей использовали Пушкинскую карту и купили за счет государства более 102 миллионов билетов, сообщила глава ведомства, выступая в начале марта на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
«В 2025 году было модернизировано 160 организаций культуры, оснащено 138 музеев, 30 театров, 319 детских школ искусств и 6 училищ, по модельному стандарту переоборудованы 272 библиотеки, оказана поддержка 12 филармониям. В том числе реконструированы Волгоградский цирк, консерватория имени Римского-Корсакова, малая сцена Саратовского академического театра юного зрителя и Казанский государственный ТЮЗ, отреставрирован Владимирский драматический театр», — рассказала Ольга Любимова.
Театры и музеи пробуют разные методы взаимодействия с посетителями, в том числе с детьми и молодежью. Например, в прошлом году в 25 краеведческих музеях запустили новый формат: в пилотном режиме в них заработали детские культурно-просветительские центры.
«Этот проект изначально зародился в наших исторических регионах. Мы думали, как можно быстрее помочь краеведческим музеям. В итоге большие федеральные музеи в лучших советских традициях взяли маленькие местные музеи под крыло и открыли там детские культурно-просветительские центры. И это стало прекрасным решением, поскольку и дети получили возможность посещать краеведческие музеи намного чаще, и у самих музеев появились дополнительные перспективы», — уточнила Ольга Любимова.
Опыт оказался настолько удачным, что его решили масштабировать. Так, до 2030 года в разных регионах России откроют до 1,5 тысячи таких центров — не только при музеях, но и при библиотеках и школах искусств.
Артефакты собрали своими руками.
Важной частью патриотического воспитания в школах стали музеи и комнаты боевой славы. Например, музей Лапшинской школы в Вохомском районе Костромской области.
«Все началось с комнаты боевой славы, посвященной нашим героям, которые несут службу в зоне СВО. Некоторые из них погибли, защищая страну. Постепенно музей расширялся, обновлялась тематика и пополнялись экспозиции. Важным этапом стало получение гранта в 2023 году, на эти средства были куплены стеллажи для музейных экспонатов», — отметила основатель музея, учитель истории с 36-летним стажем Галина Коряковцева.
Для музея выделили отдельный кабинет на втором этаже школы. За последние годы экспозиция пополнилась множеством интересных вещей, связанных не только с фронтовой историей. Теперь на стендах можно увидеть редкие банкноты Николаевской эпохи и старинные книги, вышитые рушники, берестяное лукошко и другую утварь. Все это принесли взрослые и юные жители окрестных сел.
«Все экспонаты мы разделили на две группы: вещественные источники и письменные. Ставим их на учет, проводим инвентаризацию коллекции. Чтобы разместить все предметы и сохранить их, по нацпроекту “Семья” обновили стеллажи, отремонтировали кабинет», — рассказала Галина Коряковцева.
Сегодня школьный музей стал настоящим центром краеведения и патриотического воспитания молодежи. Там проводят уроки истории и изобразительного искусства, устраивают экскурсии. В музее появилось несколько тематических разделов, среди них — «Мир старинных вещей», «В строю всегда он, в памяти навечно», «Герои-костромичи».
«Для нас очень важно, чтобы ребята проникались уважением к своей истории, бережно относились к наградам и другим свидетельствам важных для страны событий. А еще лучше, когда дети сами помогают их найти и сберечь. Патриотическое воспитание должно начинаться с ранних лет», — убеждена директор Лапшинской школы Юлия Кузнецова.
У культурных истоков.
Донести до увлеченной гаджетами молодежной аудитории красоту и важность фольклорного творчества, дошедшего до нас через столетия, бывает не всегда просто. Но если артисты искренне увлечены своим искусством, эта задача им по силам. Как, например, коллективу Национального театра танца Республики Саха (Якутия) имени Сергея Зверева — Кыыл Уола.
В своем 46-й сезоне коллектив выступает, используя современное звуковое оборудование, которое получил по нацпроекту «Семья».
«Обновление технической базы позволило нам вывести постановки на новый уровень, создавая для зрителя полное погружение в уникальную атмосферу якутской культуры. В наших планах — развитие лаборатории танца, новые постановки и гастрольные проекты, — сообщил директор театра Саргылана Борисова. — Мы продолжаем активно работать со зрительской аудиторией, в том числе в рамках программы “Пушкинская карта”. В 2025 году театр продал 9198 билетов на все свои мероприятия, включая гастроли. Особое внимание — участникам СВО и их семьям, за год 880 таких зрителей посетили мероприятия театра бесплатно. Со скидкой покупают билеты многодетные семьи и инвалиды».
Отметим, что 2026 год в Якутии объявлен Годом культуры. Артисты много выступают не только в своем регионе, но и часто ездят на гастроли. Например, недавно Национальный театр танца побывал в регионах Поволжья, а в апреле поедет в Бурятию, Иркутскую область и Забайкалье. И везде коллектив собирал полные залы. Среди зрителей — немало молодежи, купившей билеты по Пушкинской карте.
21 марта театр танца вместе с другими творческими коллективами республики выступил в масштабном музыкально-театральном шоу «Так звучит Якутия». Этот грандиозный концерт стал финальным аккордом республиканского форума работников культуры.
«Самобытная культура нашей республики становится частью глобального диалога. Мы смело создаем новую реальность, где эпос встречается с цифровыми технологиями, где искусственный интеллект становится инструментом сохранения и развития традиций, — заявил глава Якутии Айсен Николаев. — Наша культура проявляется в новых медиа, в новых форматах — в новом поколении. Наши традиции и духовные ценности — это не прошлое, это ресурс будущего».
А мы напоминаем, что ключевая цель национального проекта «Семья» — сделать культуру доступной для каждого жителя страны, а также создать условия для творческой самореализации. Для этого по нацпроекту открываются кинозалы и модельные библиотеки, обновляются музеи, театры, дома культуры, филармонии и детские школы искусств. Выделяются гранты на организацию фестивалей и выставок, реализуются волонтерские инициативы и творческие проекты, проводятся культурно-просветительские программы для молодежи, доступные в том числе по Пушкинской карте.