Во Владимире олимпийская чемпионка провела мастер-класс по гимнастике

Уточним, что Всероссийские соревнования на призы Светланы Хоркиной пройдут во Владимире в начале апреля. 7-го числа состоится торжественная церемония открытия, а затем в течение трех дней на коврах и снарядах в разных дисциплинах будут соревноваться лучшие гимнасты страны в возрасте от 12 лет.