Во Владимире олимпийская чемпионка провела мастер-класс по гимнастике

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина провела мастер-класс по спортивной гимнастике во Владимире, сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта. Развитие местных спортсменов ведется при поддержке государственной программы «Спорт России».
Занятие прошло в спортивной школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Н. Г. Толкачева. Светлана Хоркина провела для владимирских гимнасток разминку, обучение навыкам работы на снарядах, рассказала о своих приемах спортивной подготовки и дала напутствие будущим чемпионкам. Дети также смогли получить фото и автографы на память.
Уточним, что Всероссийские соревнования на призы Светланы Хоркиной пройдут во Владимире в начале апреля. 7-го числа состоится торжественная церемония открытия, а затем в течение трех дней на коврах и снарядах в разных дисциплинах будут соревноваться лучшие гимнасты страны в возрасте от 12 лет.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.