Сцена вместо психолога: как культура лечит душу и объединяет семьи

Культура в России дает возможность не только интересно провести время. Она помогает говорить о сложном, объединяет тех, кто далеко, и находит общий язык в семье. А поддерживают эту миссию нацпроекты «Семья» и «Молодёжь и дети». Ко Дню работника культуры и Всемирному дню театра рассказываем, как это работает. В нашем материале три истории из разных уголков страны.
«Сцена слова»: разговор по душам в Архангельском театре кукол.
В Архангельском театре кукол в этом сезоне появилось место для откровенной беседы. Здесь нет привычных декораций и кукол — только актеры. Новый проект «Сцена слова» — это читки современных пьес. Актеры говорят с подростками о сложном, о тревогах и мечтах, на их языке. А после просмотра зрители обсуждают представление вместе с психологом.
«Мы пригласили психолога не случайно, — рассказал нашему корреспонденту директор Архангельского театра кукол Сергей Самодов. — Пьесы подростковые, для детей старше 12 лет. Часто они о непростых взаимоотношениях. Поэтому важно обсуждать ситуации, описанные в них, вместе с психологом. Это позволяет глубже понять произведение, разобрать нарративы, которые в нем заложены».
Проект стартовал с пьесы «Один билет до Марса». Название звучит романтично, но на самом деле это история о побеге от реальности, о желании одиночества и страхе быть понятым.
«Это общая ситуация как для подростков, так и для взрослых. Нам кажется, что у соседа трава зеленее, а счастье — где-то далеко, — пояснил руководитель театра. — А в итоге оказывается, что не нужно лететь до Марса, чтобы все стало налаживаться. Пьеса говорит о принятии. В какой-то момент видимость побега из реальности нам нужна, чтобы не сойти с ума от внутренней боли и отчаянии или тоски. Но потом все-таки точки опоры мы находим на земле — в том самом месте, где находимся».
Замысел проекта оказался шире, чем просто разговор с подростками. На читки приходят не только школьники, но и те, кто ведет школьные театры. В Архангельской области они работают уже во всех школах. Раньше кураторов активно поддерживал Архангельский театр драмы: проводил лекции, помогал выбирать пьесы, организовывал встречи с артистами. Теперь к этой работе подключились и кукольники. На «Сцене слова» педагоги знакомятся с современными пьесами, которые можно ставить с детьми, и осваивают новый для себя формат.
«Для юных актеров работа с куклой развивает мелкую моторику, фантазию, ассоциативный ряд. Это, в свою очередь, сказывается на восприятии мира, расширяет его, — говорит Сергей Самодов. — Наш театр — это не только “спокойной ночи, малыши” планшетными куклами для самых маленьких. Это в том числе и постановки для подростков и взрослых».
Наш собеседник напоминает: поход в театр только половина дела. Главное начинается после просмотра, когда родители и дети обсуждают увиденное. По словам Сергея Самодова, театр существует не для того, чтобы просто заполнить свободное время. Его ценность — в поводе задуматься о важном.
Развивать новые проекты помогают не только творческие идеи, но и государственная поддержка. В 2025 году Архангельский театр кукол получил вторую жизнь благодаря нацпроекту «Семья». В здании обновили фасад, его оборудовали архитектурной подсветкой, отремонтировали холл, винтовую лестницу.
«Сейчас для нас самое главное — создать систему привлечения нового зрителя, — подчеркивает Сергей Самодов. — Важно показать, что театр кукол — это актуальное свежее искусство, которым можно рассказать о важном и тронуть самые глубокие струны души. Надо сделать его значимым местом для молодежи, пространством дерзких экспериментов и открытого диалога на трудные темы».
Культурный десант из глубинки.
В Мценском районе Орловской области местные дома культуры собирают гуманитарную помощь для бойцов, выезжают с концертами в госпитали, поддерживают связь с теми, кто прошел горячие точки или сейчас находится на передовой.
Одна из тех, кто эту работу ведет, — директор Социально-культурного центра Подберезовского сельского поселения Наталья Калайда. Искать новые возможности для развития она отправляется даже за тысячи километров от дома. Недавно она вернулась из Санкт-Петербурга, где приняла участие в 16-м фестивале военно-патриотической песни «Солдаты необъявленной войны».
Попасть на конкурс оказалось непросто: заявки подали около 500 человек со всей страны, а в финал вышли только 82 участника. Наталью пригласила автор песни «Не вернутся многие», которую женщина исполняет в своих сельских центрах в деревнях Подберезовка и Жилино. Сама композиция — о тех, кто не вернулся с войны, и о том, что память о них остается на родной земле.
«Сначала было страшно ехать одной, — признается наша собеседница. — Но люди там оказались замечательные. Конкурс собрал тех, кто служил в Афганистане, нынешних волонтеров, тех, кто помогает бойцам в зоне СВО. Я познакомилась с командиром “Барса” из Курска, с женщиной, которая работает в госпитале в Питере. Мы обменялись контактами, теперь знаем, куда можно приехать с концертом».
Для Натальи эти знакомства оказались важнее любого соревновательного результата. Поездка для нее стала не просто участием в конкурсе, а настоящей школой обмена опытом. Она увидела, как работают коллеги из Самары, Крыма, Владивостока. И поняла, что ее собственное общение с детьми и молодежью в родном поселке идет в правильном направлении. Культработник проводит встречи с подростками, показывает слайды и фильмы, чтобы дети знали историю и помнили о подвигах.
Вдохновленная фестивалем, Наталья вернулась домой с новыми силами и контактами, которые тут же пригодились в деле. Ее концертная группа участвует в проекте «Культурный десант». Вместе с коллегами они ездят с гуманитарной помощью и концертами в ЛНР, в тульские госпитали и санатории. Совсем недавно они снова давали выступление для военных, которые сейчас проходят лечение.
«Это наша небольшая, но очень нужная помощь. Такие поездки сближают и дают силы тем, кто сейчас на передовой», — делится Наталья.
Пушкинская карта и семейный вечер: опыт Волгоградского НЭТа.
Волгоградский Новый экспериментальный театр (НЭТ) — здание с историей. Колонны, лепнина, скульптуры трех муз на фасаде и львы во внутреннем дворике — здесь каждая деталь дышит прошлым. Несколько лет назад театр обновили по нацпроекту: привели в порядок фасад, отреставрировали статуи, восстановили декор. Теперь по вечерам здание подсвечивается — смотрится торжественно, но современно.
Однако настоящая жизнь театра не в стенах, а в зале. И здесь тоже происходит обновление, только другого рода. В марте 2026 года НЭТ присоединился к акции «Приведи родителей в музей, театр, концертный зал» по программе «Пушкинская карта». Идея простая: владелец карты (это молодежь от 14 до 22 лет) покупает билет на спектакль себе за счет государства, а для его родителей будет скидка 10%.
«Для нас важно, что это не просто финансовая поддержка, а возможность восстановить традицию семейного просмотра, где молодое поколение ведет за собой старшее», — рассказала нам директор театра Ангелина Манжина.
К слову, Волгоградская область сегодня в числе лидеров среди регионов по реализации программы «Пушкинская карта»: здесь больше 170 тысяч пользователей. В НЭТе это заметили: публика стала моложе, зал — эмоциональнее.
«Зритель становится не просто наблюдателем, а полноправным участником театрального действа. И для нас это важнейший сигнал: театр сегодня нужен молодежи не как обязательная культурная программа, а как пространство для ярких впечатлений и диалога на равных», — рассказывает Ангелина Манжина.
В афише по Пушкинской карте соседствуют самые разные постановки. Это и ироничный детектив «№ 13», и пронзительная мелодрама «Продавец дождя», и неожиданная «Чайка. Мюзикл», и много других спектаклей.
«Молодой зритель ценит честный разговор о том, что его волнует. Чтобы оторвать его от телефона, недостаточно просто пригласить в театр — нужно предложить историю, которая по эмоциональному накалу и ритму не уступит цифровому контенту», — поясняет руководитель театра.
В НЭТе уверены: молодому зрителю сегодня важны не обязательные походы по программе, а пространство для живого диалога и ярких впечатлений. Куда можно прийти с родителями, посмотреть хороший спектакль, а после — обсудить его по дороге домой. И это, пожалуй, главное, что может дать современное искусство семье.
Три разные истории объединяет одно: за каждой из них стоит государственная поддержка, которая помогает развивать культуру по всей стране.
Так, по нацпроекту «Семья» в России занимаются не только ремонтом театров и домов культуры. Это и материнский капитал с льготной ипотекой для семей, и центры общения с программами активного долголетия для старшего поколения, и обновленные библиотеки с музеями, где можно провести время с близкими. А нацпроект «Молодёжь и дети» дает молодым людям возможность заявить о себе. Например, получить гранты на собственные проекты, посещать форумы, участвовать в конкурсах, ходить в кино по Пушкинской карте.