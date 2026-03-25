Ветеринар посоветовала обработать питомцев от паразитов в начале весны

Ветврач Максимова посоветовала обрабатывать питомцев от эктопаразитов весной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Плановую обработку питомцев от эктопаразитов следует проводить, когда температура воздуха поднимается выше 0 градусов, сообщила РИА Новости главный врач отделения московской ветеринарной клиники Vet Union Катерина Максимова.

«Сезон активности большинства эктопаразитов начинается весной. Именно поэтому при отметке на термометре выше 0 стоит задуматься о плановой обработке от эктопаразитов. Также не стоит забывать, что в многоквартирных домах такие паразиты, как блохи, могут жить круглый год, так как они часто перемещаются по вентиляционным ходам», — рассказала Максимова.

Ветврач уточнила, что, даже если питомец домашний и не выходит на уличные прогулки, регулярную обработку от паразитов также стоит соблюдать.