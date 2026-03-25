7 иракских солдат погибли и 13 пострадали при авиаударах США по базе Хаббания

До весны 2020 года авиабаза Хаббания (также известная как Ат-Таккадум) находилась под контролем международной антитеррористической коалиции. С 2015 года она использовалась западными специалистами для подготовки иракских силовиков и координации операций против террористических группировок. В апреле 2020 года коалиция официально передала объект иракскому правительству, выведя оттуда 500 человек личного состава и оставив оборудование на сумму 3,5 млн долларов.