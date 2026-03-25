Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

7 иракских солдат погибли и 13 пострадали при авиаударах США по базе Хаббания

Вооруженные силы США нанесли серию авиаударов по иракской военной базе Хаббания, поразив клинику и инженерный отдел. В результате атаки погибли семь военнослужащих Ирака, еще 13 получили ранения. CENTCOM косвенно подтвердил действия штурмовой авиации в регионе.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Семь военнослужащих иракской армии погибли и 13 получили ранения в результате серии авиаударов, нанесенных Вооруженными силами США по военной базе Хаббания в провинции Анбар. Об этом сообщает военный корреспондент Олег Блохин.

По информации военкора, американская авиация атаковала объект дважды в течение 24 и 25 марта. Удары пришлись по зданию военной клиники и помещениям инженерного отдела базы. Известно, что инфраструктура Хаббании используется совместно подразделениями регулярной иракской армии и проиранским ополчением «Хашд аш-Шааби» (Силы народной мобилизации).

Правительство Ирака резко осудило действия американской стороны. В Багдаде назвали атаки «серьезным нарушением суверенитета» государства, акцентировав особое внимание на факте поражения военного медицинского учреждения. Как отмечает Блохин, в связи с инцидентом власти Ирака инициировали серию экстренных дипломатических консультаций.

До весны 2020 года авиабаза Хаббания (также известная как Ат-Таккадум) находилась под контролем международной антитеррористической коалиции. С 2015 года она использовалась западными специалистами для подготовки иракских силовиков и координации операций против террористических группировок. В апреле 2020 года коалиция официально передала объект иракскому правительству, выведя оттуда 500 человек личного состава и оставив оборудование на сумму 3,5 млн долларов.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в социальной сети X сообщило об использовании в регионе американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II, которые наносили удары по иранским кораблям.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше