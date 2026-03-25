В Москве начали проектировать новый пешеходный мост

Стартовало проектирование нового пешеходного моста в районе Покровское-Стрешнево Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Мероприятия по созданию комфортной городской среды соответствуют целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В устье реки Сходни построят пешеходный мост протяженностью около 205 метров… Благодаря новому сооружению появится непрерывный пешеходный маршрут по набережным Москвы-реки — от 68-го километра МКАД до Владимирского храма на Покровской набережной. Мост упростит доступ к существующим и перспективным объектам, в том числе к спортивной инфраструктуре района», — рассказал Владимир Ефимов.
Особое внимание при проектировании уделят формированию беспрепятственной среды для людей с детскими колясками и жителей, имеющих ограничения по здоровью. Для них будут предусмотрены лифты, которые разместят на уровне земли с обеих сторон сооружения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.