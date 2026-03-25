В Тюмени состоялась панельная дискуссия по международным отношениям

Панельная дискуссия «Международные отношения: открытый диалог студентов и выпускников» состоялась 20 марта в Тюмени в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.
Мероприятие организовал Совет молодых политологов Тюменского регионального отделения российской Ассоциации политической науки. Также в нем приняла участие заместитель директора центра внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Торгово-промышленной палаты (ТПП) региона Екатерина Сауэр.
Студенты 1−2-х курсов направлений «Международные отношения» и «Зарубежное регионоведение» узнали, где можно применить свои знания после выпуска и какие карьерные возможности их ждут. Екатерина Сауэр рассказала, чем занимается ТПП и почему это важно для бизнеса региона, а также как центр ВЭД помогает компаниям выходить на международные рынки. Ребята узнали, какие навыки нужны, чтобы стать профессионалом, и какие компетенции ценятся в реальной работе.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.