Миасс в Челябинской области стал призером премии «Туристические города»

Миасс в Челябинской области стал призером двух номинаций Всероссийской премии «Туристические города», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Привлечение путешественников и развитие инфраструктуры для них — задача нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Так, в номинации «Город промышленного туризма» Миасс продемонстрировал лучшие практики по организации экскурсий на действующие производства, включая автозавод «Урал», производственное объединение «Трек», «Миасский завод медицинского оборудования», «Папилон», фабрику «Чао-Кофе» и продукты «Солнечной долины». Высокую оценку жюри получил подход города к созданию современных и безопасных туристических маршрутов на промышленные объекты.
В номинации «Город событийного туризма» эксперты отметили системную работу администрации Миасского городского округа, а также неравнодушных предпринимателей и горожан по созданию и развитию новых городских событий. Примером является проект «Тургояк — территория спорта», который превратил берег озера в центр притяжения для любителей активного образа жизни и спортсменов со всей страны.
