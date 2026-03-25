В подмосковном Солнечногорске состоялся Единый день диспансеризации

Единый день диспансеризации для взрослого населения состоялся 21 марта в Солнечногорске при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Обследования прошли во всех взрослых поликлиниках и амбулаториях Солнечногорской больницы. У Поваровской поликлиники работал мобильный маммограф. Также были задействованы мобильные флюорограф и диагностический комплекс. Передвижной комплекс регулярно выезжает в учреждения, где нет необходимого оборудования, а также в удаленные населенные пункты и на предприятия.
Уточним, единые дни диспансеризации организуют два раза в месяц по субботам, чтобы сделать обследования доступнее для работающих жителей. Следующие запланированы на 4 и 18 апреля. Пройти диагностику могут все совершеннолетние граждане при наличии паспорта, полиса ОМС и прикрепления к поликлинике. Предварительная запись не требуется.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.