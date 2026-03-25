В Тюмени состоится мастер-класс по нейросетям

Мастер-класс «Нейросети: от любопытства к конкурентному преимуществу» состоится 27 марта в ходе акции «День рождения “Точки кипения — Тюмень”», сообщили в региональном департаменте информатизации. Мероприятие пройдет по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Эксперт расскажет, как создавать визуальные образы и сценарии, использовать ИИ для аналитики, ускорять подготовку документов, автоматизировать коммуникации и внедрять решения на основе реальных бизнес-кейсов. Отдельно обсудят, как управлять качеством работы нейросетей и минимизировать возможные ошибки. Мероприятие начнется в 14:00 в технопарке «Точка кипения — Тюмень». Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация по ссылке.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.