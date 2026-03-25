В Подмосковье с начала года убрали свыше 1,4 тысячи сухостойных деревьев

Более 1,4 тысячи аварийных деревьев устранили в Московской области с начала года в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Аварийными признаются деревья с опасным наклоном, гнилью или повреждениями корневой системы, способные упасть и причинить ущерб. Решение о вырубке принимается только после профессиональной оценки. Уточним, что все работы проводятся в ходе выполнения государственного задания и с учетом обращений граждан. Наибольшее количество таких деревьев — 424 штуки — было убрано в Истринском лесничестве.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.