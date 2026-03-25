Главные новости к вечеру 25 марта 2026 года

Ушаков: России неизвестно о тексте мирного соглашения с Украиной
Венгрия прекратила поставки газа на Украину
Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия прекратила поставки газа на Украину, поскольку это угрожает собственной энергетической безопасности страны. По его словам, Будапешт не намерен поддерживать решения ЕС, которые наносят ущерб экономике Венгрии.
В Эстонию и Латвию залетели украинские беспилотники
В Иране опровергли утверждения Трампа о переговорах
В Тегеране заявили, что слова президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном не соответствуют действительности и являются ложью. Согласно заявлению иранской стороны, США начали военные действия на фоне переговорного процесса и пытаются выдать это за дипломатические усилия.
Власти Кронштадта рассказали о последствиях атаки БПЛА
В результате отраженной атаки БПЛА на Кронштадт частичные повреждения получили несколько жилых домов и около 20 автомобилей, жертв и пострадавших нет. В ночь на 25 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников в Кронштадте.