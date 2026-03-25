Главные новости к вечеру 25 марта 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 25 марта 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Ушаков: России неизвестно о тексте мирного соглашения с Украиной

Источник: AP 2024

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что текст мирного соглашения с Украиной никто не готовил. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что стороны близки к миру.

Венгрия прекратила поставки газа на Украину

Источник: Reuters

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия прекратила поставки газа на Украину, поскольку это угрожает собственной энергетической безопасности страны. По его словам, Будапешт не намерен поддерживать решения ЕС, которые наносят ущерб экономике Венгрии.

В Эстонию и Латвию залетели украинские беспилотники

Источник: Reuters

В Эстонии зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата, который врезался в дымовую трубу электростанции. Также о происшествии с БПЛА на своей территории сообщили в Латвии. Власти обоих государств признали, что дроны были запущены Украиной во время атаки на Россию.

В Иране опровергли утверждения Трампа о переговорах

Источник: AP 2024

В Тегеране заявили, что слова президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном не соответствуют действительности и являются ложью. Согласно заявлению иранской стороны, США начали военные действия на фоне переговорного процесса и пытаются выдать это за дипломатические усилия.

Власти Кронштадта рассказали о последствиях атаки БПЛА

Источник: Reuters

В результате отраженной атаки БПЛА на Кронштадт частичные повреждения получили несколько жилых домов и около 20 автомобилей, жертв и пострадавших нет. В ночь на 25 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников в Кронштадте.

Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
