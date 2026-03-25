В Воронеже прошла конференция по экстренной медицинской помощи

Региональная научно-практическая конференция «Современные подходы в оказании экстренной медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения» состоялась в Воронеже. Мероприятие прошло в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Конференция прошла на базе Северной подстанции Воронежской станции скорой медицинской помощи (ВССМП). Для работников выездных бригад провели теоретические занятия и мастер-классы при участии главного врача ВССМП Сергея Рожкова.
Так, специалисты смогли на практике закрепить свои знания об оценке состояния пациента и его правильной транспортировке. Кроме того, для врачей провели мастер-классы по проведению базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации и использованию электродефибрилляторов в разных режимах.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.