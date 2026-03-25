Донской колледж в Тульской области провел день открытых дверей

День открытых дверей для будущих абитуриентов и их родителей состоялся 21 марта в Донском политехническом колледже Тульской области в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в комитете по образованию города.
Участие приняли 183 школьника из Донского, Новомосковска, Узловой и Кимовска. Ребята попробовали себя в различных профессиях: участвовали в кулинарных мастер‑классах, погружались в VR‑экскурсии, знакомились с IT‑платформами, а также узнавали о новых технологиях в транспорте.
Кроме того, школьники увидели современные мастерские, пообщались с преподавателями и даже встретили родителей, которые сами работают на предприятиях-партнерах и привели своих детей. Отдельное внимание было уделено теме договора о целевом обучении. В 2026 году он обеспечит приоритет при поступлении в колледжи и техникумы.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.