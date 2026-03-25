NOS: в Нидерландах, возможно, обнаружили останки мушкетера д’Артаньяна

ГААГА, 25 марта. /ТАСС/. Скелет знаменитого французского мушкетера д’Артаньяна, погибшего в XVII веке, с высокой долей вероятности обнаружили в церкви города Маастрихт (провинция Лимбург) на юге Нидерландов. Об этом сообщил телеканал NOS.
По его информации, останки были найдены в феврале во время ремонтных работ после частичного проседания пола в церкви. Скелет находился в месте, где ранее располагался алтарь, под которым в те времена хоронили исключительно знатных или влиятельных лиц. Кроме того, в области грудной клетки были обнаружены фрагменты мушкетной пули, а рядом с телом — французская монета.
По данным археологов, речь, вероятнее всего, идет о Шарле де Бац де Кастельморе, графе д’Артаньяне — приближенном короля Франции Людовика XIV и командире королевских мушкетеров. Он погиб в 1673 году при осаде Маастрихта, предположительно от ранения в область груди или горла. Считается, что из-за продолжавшихся боевых действий его тело могли похоронить на месте гибели, однако точное место захоронения до сих пор оставалось неизвестным.
Для подтверждения личности найденных останков взят образец ДНК, который направлен в лабораторию в Мюнхене для сравнения с ДНК предполагаемых потомков д’Артаньяна по линии рода де Бац. Результаты исследования ожидаются в ближайшее время. «Мы ждем результатов анализа ДНК, но на данный момент ничто не противоречит тому, что это останки д’Артаньяна», — заявил журналистам участвовавший в раскопках археолог Вим Дейкман.
Д’Артаньян считается национальным героем Франции, и получил мировую известность благодаря роману Александра Дюма «Три мушкетера», опубликованному в 1844 году.