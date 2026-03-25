Социальным специалистам в Тюмени рассказали о профилактике выгорания

Тренинг прошел в молодежном театре имени В. С. Загоруйко «Ангажемент». Участники разбирали, как сопереживать подопечным, не теряя себя, и где находить силы, а также изучали прикладные методики сохранения психологической устойчивости. В завершение соцработники посмотрели спектакль «Дневник моей мамы». Это пьеса Евгении Юсуповой о жизни сильной женщины и ее сына с ДЦП. Так специалисты смогли увидеть со стороны результаты своего труда.