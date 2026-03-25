Социальным специалистам в Тюмени рассказали о профилактике выгорания

Семинар «Работа с людьми: как сохранить эмпатию и не выгореть в социальной сфере» собрал 20 марта в Тюмени около 200 специалистов стационарных и базовых организаций социального обслуживания региона. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Тюменском региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации.
Тренинг прошел в молодежном театре имени В. С. Загоруйко «Ангажемент». Участники разбирали, как сопереживать подопечным, не теряя себя, и где находить силы, а также изучали прикладные методики сохранения психологической устойчивости. В завершение соцработники посмотрели спектакль «Дневник моей мамы». Это пьеса Евгении Юсуповой о жизни сильной женщины и ее сына с ДЦП. Так специалисты смогли увидеть со стороны результаты своего труда.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.