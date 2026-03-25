В маркете «Сделано в Че» приняли участие 100 предпринимателей Южного Урала

Маркет «Сделано в Че» состоялся с 5 по 9 марта в Челябинске при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие приняли 100 предпринимателей и фермеров региона, сообщили в областном министерстве экономического развития.
Весенняя ярмарка проводилась в ледовой арене «Трактор» и была приурочена к Международному женскому дню и Гран-при России по фигурному катанию. Местные мастера в течение пяти дней представляли жителям и гостям Челябинска собственную уникальную продукцию: одежду, свечи, изделия из дерева, керамики и кожи, головные уборы, украшения, игрушки, пряники, сыры, колбасы, мед, чай и многое другое.
«Уже пятый год подряд центр “Мой бизнес” проводит маркет “Сделано в Че”, который является одним из знаковых мероприятий не только нашего центра, но и всего Челябинска в целом. Для предпринимателей и фермеров это уникальная возможность представить свою продукцию широкой публике, познакомиться с другими производителями и обменяться опытом», — отметила руководитель Центра поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес» Виктория Кочеткова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.